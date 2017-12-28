Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Экс-губернатор Приморского края назначен и.о. ректора московского Политеха
Общество
Расписание общественного транспорта изменится в Перми в новогодние праздники
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Расписание общественного транспорта изменится в Перми в новогодние праздники

    18:14  28 Декабря 2017  /обновлено: 18:14  28 Декабря 2017
    115

    Расписание общественного транспорта изменится в Перми в новогодние праздники

    Пермь, 28 декабря. Расписание работы городских автобусов, троллейбусов и трамваев изменится в Перми в новогодние праздники.

    Работа общественного транспорта будет продлена ночью 1 января, транспорт будет работать с 00.40 до четырех часов утра, сообщает пресс-служба администрации Перми. По информации департамента дорог и транспорта города в период с 1 по 2 января будет работать половина подвижного состава. Общественный транспорт будет работать по графику воскресенья в период с 3 по 8 января.

    Администрация Перми напоминает жителям и гостям города о том, что работает система, благодаря которой можно проследить движение транспорта в режиме реального времени. Такая функция доступна на сайте «Гортранса».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь #транспорт
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        2026
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        216
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        384
        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        Путин заявил, что в Петербурге в среду был совершен теракт

        10:34   28 Декабря 2017
        4728