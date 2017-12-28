Расписание общественного транспорта изменится в Перми в новогодние праздники

Пермь, 28 декабря. Расписание работы городских автобусов, троллейбусов и трамваев изменится в Перми в новогодние праздники.

Работа общественного транспорта будет продлена ночью 1 января, транспорт будет работать с 00.40 до четырех часов утра, сообщает пресс-служба администрации Перми. По информации департамента дорог и транспорта города в период с 1 по 2 января будет работать половина подвижного состава. Общественный транспорт будет работать по графику воскресенья в период с 3 по 8 января.

Администрация Перми напоминает жителям и гостям города о том, что работает система, благодаря которой можно проследить движение транспорта в режиме реального времени. Такая функция доступна на сайте «Гортранса».