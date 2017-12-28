Стоимость билетов на электрички возрастет в Пермском крае

Пермь, 28 декабря. Стоимость билетов на электрички увеличится в Пермском крае на три процента со следующего года, такое решение было принято Региональной службой по тарифам региона.

Стоимость билета на электропоезд на расстояние до 15 километров составит 28 рублей на взрослого человека, на ребенка в четыре раза меньше — семь рублей. Цена проезда на расстояние до 95 километров для взрослого человека будет равняться 165 рублей, на ребенка же — 41 рубль.

«Максимальная дистанция — до 180 километров — обойдется примерно в 290 рублей, ребенок — около 70» — сообщает интернет-газета «Глас народа».

Отмечается, что две компании, которые занимаются перевозкой пассажиров — «Пермская пригородная компания» и «Содружество» — получат 270 миллионов дотаций на то, чтобы стоимость билета на электрички была дешевле.