Три министра официально назначены в Пермском крае

Пермь, 28 декабря. Официальное назначение получили три министра Пермского края. Распоряжения об их назначениях подписал губернатор Пермского края Максим Решентников 26 и 27 декабря.

Избавились от приставки «и.о.» три министра: министр природных ресурсов региона Дмитрий Килейко, министр экономического развития края Максим Колесников и министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию пресс-службы правительства Пермского края.

Напомним, что Дмитрий Килейко был и.о. главы природных ресурсов края с августа. Максим Колесников занимал должность и.о министра экономического развития региона с ноября текущего кода. Дмитрий Матвеев занял пост и.о. министра здравоохранения края в сентябре этого года.