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Политика
Три министра официально назначены в Пермском крае
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    Три министра официально назначены в Пермском крае

    15:45  28 Декабря 2017  /обновлено: 15:45  28 Декабря 2017
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    Три министра официально назначены в Пермском крае

    Пермь, 28 декабря. Официальное назначение получили три министра Пермского края. Распоряжения об их назначениях подписал губернатор Пермского края Максим Решентников 26 и 27 декабря.

    Избавились от приставки «и.о.» три министра: министр природных ресурсов региона Дмитрий Килейко, министр экономического развития края Максим Колесников и министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию пресс-службы правительства Пермского края.

    Напомним, что Дмитрий Килейко был и.о. главы природных ресурсов края с августа. Максим Колесников занимал должность и.о министра экономического развития региона с ноября текущего кода. Дмитрий Матвеев занял пост и.о. министра здравоохранения края в сентябре этого года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #правительство #пермский край
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