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Суд Перми приговорил серийного педофила к пожизненному сроку
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    Суд Перми приговорил серийного педофила к пожизненному сроку

    12:17  28 Декабря 2017  /обновлено: 12:19  28 Декабря 2017
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    Суд Перми приговорил серийного педофила к пожизненному сроку

    Пермь, 28 декабря. Суд Перми приговорил к пожизненному лишению свободы серийного педофила, убившего первоклассника в Пермском крае в 2013 году.

    Приговор уроженцу Краснокамска огласили 28 декабря, отмечает Ura.ru. Он будет отбывать срок в колонии особого режима, также преступник будет проходить лечение.

    Как установило следствие, 30-летний педофил причастен к нескольким половым преступлениям против несовершеннолетних. Первое нападение он совершил в 2011 году, когда напал на двух мальчиков, гулявших по лесу. Два года спустя педофил пошел на убийство — он похитил первоклассника из Краснокамска, вывез на автомобиле в безлюдное место, а затем изнасиловал и убил ребенка. Тело душегуб закопал на дачном участке.  

    Поймать маньяка помогла смелость и находчивость одной из его жертв — девочка успела отправить SMS о том, что попала в беду, домой. В результате ребенка нашли, а педофила задержали. Впоследствии он признался в убийстве школьника из Краснокамска и рассказал, где спрятал тело ребенка.

    Напомним, в начале декабря суд Перми вынес приговор другому серийному педофилу, терроризировавшему Пермский край. 35-летний насильник из Губахи был в итоге приговорен к 17 годам лишения свободы. По информации СМИ, преступник остался доволен приговором, так как небезосновательно опасался пожизненного срока.

    Автор: Федор Веснин
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    #педофил #пермь #приговор #краснокамск
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