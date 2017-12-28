Суд Перми приговорил серийного педофила к пожизненному сроку

Пермь, 28 декабря. Суд Перми приговорил к пожизненному лишению свободы серийного педофила, убившего первоклассника в Пермском крае в 2013 году.

Приговор уроженцу Краснокамска огласили 28 декабря, отмечает Ura.ru. Он будет отбывать срок в колонии особого режима, также преступник будет проходить лечение.

Как установило следствие, 30-летний педофил причастен к нескольким половым преступлениям против несовершеннолетних. Первое нападение он совершил в 2011 году, когда напал на двух мальчиков, гулявших по лесу. Два года спустя педофил пошел на убийство — он похитил первоклассника из Краснокамска, вывез на автомобиле в безлюдное место, а затем изнасиловал и убил ребенка. Тело душегуб закопал на дачном участке.

Поймать маньяка помогла смелость и находчивость одной из его жертв — девочка успела отправить SMS о том, что попала в беду, домой. В результате ребенка нашли, а педофила задержали. Впоследствии он признался в убийстве школьника из Краснокамска и рассказал, где спрятал тело ребенка.

Напомним, в начале декабря суд Перми вынес приговор другому серийному педофилу, терроризировавшему Пермский край. 35-летний насильник из Губахи был в итоге приговорен к 17 годам лишения свободы. По информации СМИ, преступник остался доволен приговором, так как небезосновательно опасался пожизненного срока.