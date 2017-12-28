Два пожилых человека пострадали в ДТП в Перми

Пермь, 28 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пожилых человека, случилось в Перми утром в среду, 27 декабря.

В автомобильной аварии, участниками которой стали Hyundai Porter и «ВАЗ-2115», пострадали 64-летний водитель отечественного автомобиля и его 62-летняя пассажирка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Пожилым людям назначили амбулаторное лечение.

По предварительным данным, водитель Hyundai Porter двигался по улице Вижайской в направлении улицы Лодыгина, он не уступил дорогу отечественному автомобилю, который ехал по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Свердловском районе примерно в десять часов утра 27 декабря. Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.