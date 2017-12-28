Пермь, 28 декабря. Пожар произошел в здании Мотовилихинских заводов в Перми вечером 27 декабря. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи, специалисты по электрическим сетям и пожарные.

Получив сообщение о возгорании на улице 1905 года, огнеборцы незамедлительно выехали по адресу, было задействовано 70 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Стало известно, что пожар произошел в административном здании Мотовилихинских заводов.

«Пожар никак не повлиял и не повлияет на работу предприятия», — цитирует «Ura.ru» пресс-службу завода.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров, на ликвидацию горения ушло более четырех часов. Огонь повредил мебель и внутреннюю часть здания.

Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам, однако, как сообщают местные СМИ, причиной могла стать неисправная проводка. В пожаре никто не погиб и не пострадал.