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Происшествия
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Пожар произошел в здании Мотовилихинских заводов в Перми
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    Пожар произошел в здании Мотовилихинских заводов в Перми

    10:53  28 Декабря 2017  /обновлено: 10:53  28 Декабря 2017
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    Пермь, 28 декабря. Пожар произошел в здании Мотовилихинских заводов в Перми вечером 27 декабря. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи, специалисты по электрическим сетям и пожарные.

    Получив сообщение о возгорании на улице 1905 года, огнеборцы незамедлительно выехали по адресу, было задействовано 70 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Стало известно, что пожар произошел в административном здании Мотовилихинских заводов.

    «Пожар никак не повлиял и не повлияет на работу предприятия», — цитирует «Ura.ru» пресс-службу завода.

    Площадь пожара составила 180 квадратных метров, на ликвидацию горения ушло более четырех часов.  Огонь повредил мебель и внутреннюю часть здания.

    Что стало причиной пожара, предстоит выяснить специалистам, однако, как сообщают местные СМИ, причиной могла стать неисправная проводка. В пожаре никто не погиб и не пострадал.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #пермь
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