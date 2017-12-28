Мужчина жестоко расправился с сожительницей и своим двухлетним сыном в Пермском крае

Пермь, 28 декабря. По информации Федерального агентства новостей, следователи Пермского края задержали жителя города Лысьва, который расправился со своей сожительницей и ее малолетним ребенком.

Для того чтобы скрыть следы преступления, 24-летний мужчина устроил в квартире пожар. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

По данным следствия, пожарные прибыли на возгорание в квартире 5-этажного дома по улице Чапаева. При тушении они обнаружили тело 24-летней женщины с признаками насильственной смерти. Также из горящей квартиры вынесли двухлетнего мальчика в бессознательном состоянии. К сожалению, позже он скончался в машине скорой помощи.

«По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержан сожитель погибшей женщины. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений молодой человек задушил свою 24-летнюю сожительницу. После этого он открыл вентиль газовой плиты, положил рядом ветошь и поджег. Уходя из квартиры, он закрыл внутри своего сына», — сообщили в СУ СК по Пермскому краю.

По предварительным выводам судмедэкспертизы, женщина погибла от механической асфиксии при удушении, а мальчик — от отравления угарным газом.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.