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Мужчина жестоко расправился с сожительницей и своим двухлетним сыном в Пермском крае
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    Мужчина жестоко расправился с сожительницей и своим двухлетним сыном в Пермском крае

    8:49  28 Декабря 2017  /обновлено: 8:49  28 Декабря 2017
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    Мужчина жестоко расправился с сожительницей и своим двухлетним сыном в Пермском крае

    Пермь, 28 декабря. По информации Федерального агентства новостей, следователи Пермского края задержали жителя города Лысьва, который расправился со своей сожительницей и ее малолетним ребенком.

    Для того чтобы скрыть следы преступления, 24-летний мужчина устроил в квартире пожар. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего».

    По данным следствия, пожарные прибыли на возгорание в квартире 5-этажного дома по улице Чапаева. При тушении они обнаружили тело 24-летней женщины с признаками насильственной смерти. Также из горящей квартиры вынесли двухлетнего мальчика в бессознательном состоянии. К сожалению, позже он скончался в машине скорой помощи.

    Мужчина жестоко расправился с сожительницей и своим двухлетним сыном в Пермском крае

    «По подозрению в совершении этого особо тяжкого преступления задержан сожитель погибшей женщины. В ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений молодой человек задушил свою 24-летнюю сожительницу. После этого он открыл вентиль газовой плиты, положил рядом ветошь и поджег. Уходя из квартиры, он закрыл внутри своего сына», — сообщили в СУ СК по Пермскому краю.

    По предварительным выводам судмедэкспертизы, женщина погибла от механической асфиксии при удушении, а мальчик — от отравления угарным газом.

    Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #убийство #пермский край #пожер
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