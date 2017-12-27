МЧС предупреждает о сильном похолодании в Пермском крае

Пермь, 27 декабря. Сотрудники МЧС предупреждает, что на территории Пермского края похолодает до -22 в четверг, 28 декабря.

На территории региона ожидается от -9 до -14 ночью, при прояснениях термометр может показывать до -22. Днем же температура будет варьироваться от нуля до минус пяти, в некоторых районах Пермского края до минус десяти.

Синоптики сообщают, что на территории региона стоит ожидать осадки в виде снега и мокрого снега, также возможен сильный снегопад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. В некоторых районах будет гололед и туман, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными на дорогах. Ведомство отмечает, что по-прежнему есть вероятность увеличения дорожно-транспортных происшествий.