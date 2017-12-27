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МЧС предупреждает о сильном похолодании в Пермском крае
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    МЧС предупреждает о сильном похолодании в Пермском крае

    19:52  27 Декабря 2017  /обновлено: 19:52  27 Декабря 2017
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    МЧС предупреждает о сильном похолодании в Пермском крае

    Пермь, 27 декабря. Сотрудники МЧС предупреждает, что на территории Пермского края похолодает до -22 в четверг, 28 декабря.

    На территории региона ожидается от -9 до -14 ночью, при прояснениях термометр может показывать до -22. Днем же температура будет варьироваться от нуля до минус пяти, в некоторых районах Пермского края до минус десяти.

    Синоптики сообщают, что на территории региона стоит ожидать осадки в виде снега и мокрого снега, также возможен сильный снегопад, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. В некоторых районах будет гололед и туман, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными на дорогах. Ведомство отмечает, что по-прежнему есть вероятность увеличения дорожно-транспортных происшествий.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #пермь #пермский край
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