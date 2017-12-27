Уроженцу Краснокамска вынесут приговор за убийство ребенка и изнасилование детей

Пермь, 27 декабря. Пермский краевой суд вынесет приговор мужчине, который обвиняется в совершении семи особо тяжких преступлений, а именно в убийстве, изнасиловании и похищении. Приговор вынесут в четверг, 28 декабря.

В ходе следствия мужчина признался в двух преступлениях, которые он совершил в Краснокамске в 2013 году. Кроме этого он сознался и в смерти ребенка, тело которого он закопал на даче у своих родителей. Государственный обвинитель просите назначить мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы. Адвокат подсудимого сообщил, что подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся.

«Он попросил прощения. В свою очередь, я попросил суд учесть смягчающие обстоятельства — а это явка с повинной — и не лишать моего подзащитного свободы пожизненно»

Уроженцу Краснокамска предъявлено обвинение в убийстве семилетнего ребенка, надругательстве над детьми и похищении девочки в Оренбурге, сообщает «59.ru». Злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, хотел похитить двух девочек в Оренбурге, однако ему этого сделать не удалось. И все же он не остановился и в этот же день похитил 12-летнюю девочку-подростка, которая успела сообщить о случившемся, когда он вез ее в багажнике своего автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать его после этого случая.