Рыбаков, находившихся на оторвавшейся льдине, спасли в Перми

Пермь, 27 декабря. Льдина, на которой находились четыре рыбака, оторвалась от берега на реке Кама в Пермском крае. Мужчин спасли сотрудники МЧС, которые оперативно действовали.

Специалисты помогли четырем рыбакам, возраст которых от 50 до 56 лет, вернуться на берег. На данный момент здоровью мужчин ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Льдина, на которой находились люди, отошла от берега на 20 метров.

Специалисты получили сообщение об отрыве льдины, на которой находились рыбаки, около 11 часов утра в среду, 27 декабря. На месте случившегося работали сотрудники Пермской краевой, городской служб спасения и ГИМС. Они использовали весельную лодку, чтобы добраться до мужчин.