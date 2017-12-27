Житель Прикамья предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте

Пермь, 27 декабря. Житель города Нытва Пермского края предстанет перед судом, ему предъявлено обвинение по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в отдел полиции и сообщил, что готовится террористический акт. На место, которое указал подозреваемый, незамедлительно выехали специалисты. Они занимались поиском взрывных устройств, но ничего не обнаружили.

«Молодой человек причинил государству материальный ущерб в размере 16, 2 тысяч рублей, который будет с него взыскан по исковым заявлениям соответствующих государственных органов», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

На данный момент дело передано в суд для рассмотрения по существу.