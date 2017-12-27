Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Москвичи смогут увидеть новогоднюю суперлуну
Происшествия
Житель Прикамья предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Прикамья предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте

    10:53  27 Декабря 2017  /обновлено: 10:53  27 Декабря 2017
    259

    Житель Прикамья предстанет перед судом за ложное сообщение о теракте

    Пермь, 27 декабря. Житель города Нытва Пермского края предстанет перед судом, ему предъявлено обвинение по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

    Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в отдел полиции и сообщил, что готовится террористический акт. На место, которое указал подозреваемый, незамедлительно выехали специалисты. Они занимались поиском взрывных устройств, но ничего не обнаружили.

    «Молодой человек причинил государству  материальный ущерб в размере  16, 2 тысяч рублей,  который будет с него взыскан по исковым заявлениям соответствующих государственных органов», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю.

    На данный момент дело передано в суд для рассмотрения по существу.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #пермский край #ложное минирование
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        Боевикам в Сирии нанесен решающий удар, основная борьба позади — МИД РФ

        11:42   27 Декабря 2017
        195
        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        СК РФ рассказал подробности стрельбы на фабрике в Москве

        11:16   27 Декабря 2017
        198
        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        Украина и республики Донбасса проводят обмен пленными «всех на всех»

        10:37   27 Декабря 2017
        1217
        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        Сирия: коалиция во главе с США заключает сделки с ИГ и разрушает потенциал Дамаска

        8:07   27 Декабря 2017
        1076