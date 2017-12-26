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ГАЗ влетел в автобус с пассажирами в Прикамье, есть пострадавшие
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    ГАЗ влетел в автобус с пассажирами в Прикамье, есть пострадавшие

    20:33  26 Декабря 2017  /обновлено: 20:33  26 Декабря 2017
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    ГАЗ влетел в автобус с пассажирами в Прикамье, есть пострадавшие

    Пермь, 26 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Пермском крае: автомобиль ГАЗ врезался в автобус с пассажирами.

    По данным краевого ГИБДД, авария произошла во вторник, 26 декабря, напротив АЗС на улице Советской в Чайковском: автомобиль ГАЗ влетел в автобус, в котором находились пассажиры. По информации очевидцев ДТП, в аварии пострадали три женщины. Одну пострадавшую сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

    В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #пермь #вария
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