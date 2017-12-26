ГАЗ влетел в автобус с пассажирами в Прикамье, есть пострадавшие

Пермь, 26 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем в Пермском крае: автомобиль ГАЗ врезался в автобус с пассажирами.

По данным краевого ГИБДД, авария произошла во вторник, 26 декабря, напротив АЗС на улице Советской в Чайковском: автомобиль ГАЗ влетел в автобус, в котором находились пассажиры. По информации очевидцев ДТП, в аварии пострадали три женщины. Одну пострадавшую сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.