Жительницу Прикамья отправили в колонию за нападение с ножом на дочь

Пермь, 26 декабря. Суд Пермского края отправил в колонию женщину, которая перерезала шею дочери в пьяной ссоре.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел в августе текущего года: 58-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала с канцелярским ножом на 30-летнюю дочь и порезала ей шею.

Суд признал женщину виновной по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и приговорил ее к 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.