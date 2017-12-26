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Россия
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Жительницу Прикамья отправили в колонию за нападение с ножом на дочь
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    Жительницу Прикамья отправили в колонию за нападение с ножом на дочь

    17:28  26 Декабря 2017  /обновлено: 17:28  26 Декабря 2017
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    Жительницу Прикамья отправили в колонию за нападение с ножом на дочь

    Пермь, 26 декабря. Суд Пермского края отправил в колонию женщину, которая перерезала шею дочери в пьяной ссоре.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел в августе текущего года: 58-летняя местная жительница, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, напала с канцелярским ножом на 30-летнюю дочь и порезала ей шею.

    Суд признал женщину виновной по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия» и приговорил ее к 11 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
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