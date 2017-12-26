Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирийские курды выдвинули условие для участия в конгрессе нацдиалога в Сочи
Происшествия
Тело школьницы обнаружили у дома на окраине Перми
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тело школьницы обнаружили у дома на окраине Перми

    15:29  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:29  26 Декабря 2017
    464

    Тело школьницы обнаружили у дома на окраине Перми

    Пермь, 26 декабря. Тело несовершеннолетней девушки обнаружили рядом с многоэтажным жилым домом на окраине Перми, следствие проводит проверку по факту случившегося и выясняет все обстоятельства инцидента.

    Трагический инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, сообщает пресс-служба местного СУ СК РФ по Пермскому краю. Тело 17-летней девушки было обнаружено около одного из многоэтажных домов, расположенных на улице Ушакова. В ведомстве отмечают:

    «По факту обнаружения тела пермячки следственным комитетом по Кировскому району города проводится проверка. Сейчас мы выясняем причины и обстоятельства гибели девушки. Идет расследование, назначена экспертиза».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        Инициативная группа официально выдвинула Путина на выборы президента России

        16:41   26 Декабря 2017
        172
        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        Сделали все и даже больше: Путин оценил работу правительства в сфере экономики

        15:44   26 Декабря 2017
        111
        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        Россия приступила к формированию постоянной группировки на базах «Хмеймим» и «Тартус» — Шойгу

        11:09   26 Декабря 2017
        646
        Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе

        Совфед ратифицировал соглашение о расширении базы ВМФ в сирийском Тартусе

        10:53   26 Декабря 2017
        650