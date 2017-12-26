Тело школьницы обнаружили у дома на окраине Перми
Пермь, 26 декабря. Тело несовершеннолетней девушки обнаружили рядом с многоэтажным жилым домом на окраине Перми, следствие проводит проверку по факту случившегося и выясняет все обстоятельства инцидента.
Трагический инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, сообщает пресс-служба местного СУ СК РФ по Пермскому краю. Тело 17-летней девушки было обнаружено около одного из многоэтажных домов, расположенных на улице Ушакова. В ведомстве отмечают:
«По факту обнаружения тела пермячки следственным комитетом по Кировскому району города проводится проверка. Сейчас мы выясняем причины и обстоятельства гибели девушки. Идет расследование, назначена экспертиза».
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