Тело школьницы обнаружили у дома на окраине Перми

Пермь, 26 декабря. Тело несовершеннолетней девушки обнаружили рядом с многоэтажным жилым домом на окраине Перми, следствие проводит проверку по факту случившегося и выясняет все обстоятельства инцидента.

Трагический инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, сообщает пресс-служба местного СУ СК РФ по Пермскому краю. Тело 17-летней девушки было обнаружено около одного из многоэтажных домов, расположенных на улице Ушакова. В ведомстве отмечают: