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Зарезавшего двух человек жителя Перми приговорили к 25 годам колонии
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    Зарезавшего двух человек жителя Перми приговорили к 25 годам колонии

    15:11  26 Декабря 2017  /обновлено: 15:11  26 Декабря 2017
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    Зарезавшего двух человек жителя Перми приговорили к 25 годам колонии

    Пермь, 26 декабря. Жителя Перми, который убившего двух человек, по решению суда приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

    Преступление было совершено утром 24 июня 2017 года на улице Трамвайной, пьяный 46-летний мужчина напал с ножом на незнакомого 67-летнего прохожего, ударил холодным оружием в живот и похитил у него 30 рублей. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Второе преступление мужчина совершил на Озерной улице, он напал на незнакомую 36-летнюю женщину и нанес ей ножом многочисленные удары, после чего  похитил сумочку, где находились личные вещи и 1150 рублей. Женщину доставили в больницу, однако она позже скончалась, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

    Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #суд #нож #пермь
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