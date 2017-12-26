Зарезавшего двух человек жителя Перми приговорили к 25 годам колонии

Пермь, 26 декабря. Жителя Перми, который убившего двух человек, по решению суда приговорили к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Преступление было совершено утром 24 июня 2017 года на улице Трамвайной, пьяный 46-летний мужчина напал с ножом на незнакомого 67-летнего прохожего, ударил холодным оружием в живот и похитил у него 30 рублей. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Второе преступление мужчина совершил на Озерной улице, он напал на незнакомую 36-летнюю женщину и нанес ей ножом многочисленные удары, после чего похитил сумочку, где находились личные вещи и 1150 рублей. Женщину доставили в больницу, однако она позже скончалась, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.