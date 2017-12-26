Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин просит кабмин продлить сроки амнистии капитала бизнеса РФ из-за рубежа
Общество
Центральные улицы Перми закроют для транспорта в новогоднюю ночь
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Центральные улицы Перми закроют для транспорта в новогоднюю ночь

    14:11  26 Декабря 2017  /обновлено: 14:11  26 Декабря 2017
    177

    Центральные улицы Перми закроют для транспорта в новогоднюю ночь

    Пермь, 26 декабря. Движение автомобильного транспорта будет ограничено в районе эспланады в Перми в новогоднюю ночь, также будет запрещена парковка центре города.

    Как сообщает пресс-служба администрации города, в период с вечера 31 декабря и в ночь на 1 января будет ограничено движение транспорта на центральных улицах. Также отмечается, что 23.00 часов вечера 30 декабря до 5.00 часов утра 1 января будет запрещена парковка автомобилей в пределах квартала, ограниченного улицами Ленина, Крисанова, Куйбышева и Петропавловской.

    Также сообщается о том, что движение автомобильного и общественного транспорта будет запрещено по улицам: Ленина (от улицы Куйбышева до улицы Крисанова), Попова (от Петропавловской до Екатерининской), Борчанинова (от Екатерининской до Петропавловской), Осинская (от Советской до Петропавловской).

     

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть