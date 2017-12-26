Центральные улицы Перми закроют для транспорта в новогоднюю ночь

Пермь, 26 декабря. Движение автомобильного транспорта будет ограничено в районе эспланады в Перми в новогоднюю ночь, также будет запрещена парковка центре города.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в период с вечера 31 декабря и в ночь на 1 января будет ограничено движение транспорта на центральных улицах. Также отмечается, что 23.00 часов вечера 30 декабря до 5.00 часов утра 1 января будет запрещена парковка автомобилей в пределах квартала, ограниченного улицами Ленина, Крисанова, Куйбышева и Петропавловской.

Также сообщается о том, что движение автомобильного и общественного транспорта будет запрещено по улицам: Ленина (от улицы Куйбышева до улицы Крисанова), Попова (от Петропавловской до Екатерининской), Борчанинова (от Екатерининской до Петропавловской), Осинская (от Советской до Петропавловской).