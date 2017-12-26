Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин просит кабмин продлить сроки амнистии капитала бизнеса РФ из-за рубежа
Происшествия
Пермский охотник, по ошибке застреливший человека, получил 1, 5 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пермский охотник, по ошибке застреливший человека, получил 1, 5 года

    12:58  26 Декабря 2017  /обновлено: 12:58  26 Декабря 2017
    338

    Пермский охотник, по ошибке застреливший человека, получил 1, 5 года

    Пермь, 25 декабря.  Суд признал виновным застрелившего человека на охоте мужчину в Пермском крае и приговорил его к ограничению свободы на один год и шесть месяцев. 

    Инцидент произошел осенью  в охотничьем хозяйстве «Ласьвинское», которое расположено в Стряпунинском сельском поселении Краснокамского района. Мужчина с десятилетним охотничьим стажем произвел два выстрела в человека, приняв его за дикое животное. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался по дороге в больницу. В пресс-службе Краснокамского городского суда сообщили:

    «Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев. Вдобавок семье погибшего он обязан будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей».

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #ружье #пермь #охота
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть