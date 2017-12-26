Пермский охотник, по ошибке застреливший человека, получил 1, 5 года
Пермь, 25 декабря. Суд признал виновным застрелившего человека на охоте мужчину в Пермском крае и приговорил его к ограничению свободы на один год и шесть месяцев.
Инцидент произошел осенью в охотничьем хозяйстве «Ласьвинское», которое расположено в Стряпунинском сельском поселении Краснокамского района. Мужчина с десятилетним охотничьим стажем произвел два выстрела в человека, приняв его за дикое животное. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался по дороге в больницу. В пресс-службе Краснокамского городского суда сообщили:
«Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на 1 год 6 месяцев. Вдобавок семье погибшего он обязан будет выплатить компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн рублей».