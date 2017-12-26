Двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с иномарками в Перми

Пермь, 26 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло на дороге в Перми, пострадали четыре взрослых и двое детей.

Как сообщает представитель отдела пропаганды в ГИБДД областного центра, автомобильная авария случилась 24 декабря на «Дороге дружбы»: автомобиль Peugeot, двигавшийся в направлении Соснового бора, вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen.

Двое пассажиров Peugeot и четыре человек, находившихся в салоне Volkswagen, получили травмы, пострадавших незамедлительно госпитализировали. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.