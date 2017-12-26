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Двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с иномарками в Перми
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    Двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с иномарками в Перми

    13:18  26 Декабря 2017  /обновлено: 13:18  26 Декабря 2017
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    Двое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП с иномарками в Перми

    Пермь, 26 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок произошло на дороге в Перми, пострадали четыре взрослых и двое детей.

    Как сообщает представитель отдела пропаганды в ГИБДД областного центра, автомобильная авария случилась 24 декабря на «Дороге дружбы»: автомобиль Peugeot, двигавшийся в направлении Соснового бора, вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen.

    Двое пассажиров Peugeot и четыре человек, находившихся в салоне Volkswagen, получили травмы, пострадавших незамедлительно госпитализировали. В настоящее время органы охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП. После проверки будет вынесено решение процессуального характера.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #пермь #скорая
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