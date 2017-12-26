Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Один из создателей Рунета Бардин умер в Москве
Происшествия
Житель Перми ударил ножом в живот жену в пьяной ссоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Перми ударил ножом в живот жену в пьяной ссоре

    11:05  26 Декабря 2017  /обновлено: 11:06  26 Декабря 2017
    477

    Житель Перми ударил ножом в живот жену в пьяной ссоре

    Пермь, 26 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Перми, который ударил ножом в живот супругу в пьяной ссоре.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, в Дзержинском районе в доме, расположенном на улице Красноборская.: 42-летний безработный местный житель распивал спиртные напитки со своей супругой, между парой разгорелся конфликт, во время которого мужчина схватил ударил женщину ножом в живот.

    Пострадавшую незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение, а подозреваемого задержали сотрудники полиции. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нож #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть