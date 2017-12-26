Житель Перми ударил ножом в живот жену в пьяной ссоре

Пермь, 26 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Перми, который ударил ножом в живот супругу в пьяной ссоре.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, в Дзержинском районе в доме, расположенном на улице Красноборская.: 42-летний безработный местный житель распивал спиртные напитки со своей супругой, между парой разгорелся конфликт, во время которого мужчина схватил ударил женщину ножом в живот.

Пострадавшую незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение, а подозреваемого задержали сотрудники полиции. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.