«Волга» лоб в лоб столкнулась с иномаркой в Перми, есть пострадавшие

Пермь, 25 декабря. Автомобильная авария случилась вчера днем в Перми: столкнулись отечественная легковушка и иномарка, три человека получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 24 декабря, около 15:45 часов дня в районе гипермаркета «Лента» на улице Подлесной: отечественный автомобиль, за рулем которого находился 29-летний водитель, вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой Renault Duster.

Пострадали четырехлетний ребенок и 36-летняя женщина, которые находились в салоне иномарки. Водитель отечественного автомобиля также получил травмы. Сотрудники охраны правопорядка установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто.