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«Волга» лоб в лоб столкнулась с иномаркой в Перми, есть пострадавшие
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    «Волга» лоб в лоб столкнулась с иномаркой в Перми, есть пострадавшие

    14:55  25 Декабря 2017  /обновлено: 14:55  25 Декабря 2017
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    «Волга» лоб в лоб столкнулась с иномаркой в Перми, есть пострадавшие

    Пермь, 25 декабря. Автомобильная авария случилась вчера днем в Перми: столкнулись отечественная легковушка и иномарка, три человека получили травмы.

    Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 24 декабря, около 15:45 часов дня в районе гипермаркета «Лента» на улице Подлесной: отечественный автомобиль, за рулем которого находился 29-летний водитель, вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой Renault Duster. 

    Пострадали четырехлетний ребенок и 36-летняя женщина, которые находились в салоне иномарки. Водитель отечественного автомобиля также получил травмы. Сотрудники охраны правопорядка установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #пермь #иномарка #скорая
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