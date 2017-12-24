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Мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме в Перми
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    Мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме в Перми

    16:24  24 Декабря 2017  /обновлено: 16:24  24 Декабря 2017
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    Мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме в Перми

    Пермь, 24 декабря. Один человек погиб при пожаре в квартире в многоэтажном доме, расположенном на улице Екатерининская в Перми. Сообщение о пожаре поступило около восьми утра по местному времени в воскресенье, 24 декабря.

    На место происшествия выехали сотрудники скорой помощи и полиции, пожарные. Спасатели эвакуировали из квартиры, где был пожар, двух человек: хозяина и его гостя. Знакомый мужчина скончался в машине скорой помощи, сообщает «59.ru». Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

    Огонь повредил стены квартиры, кроме этого сгорели вещи хозяина. На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания, а также оценивают нанесенный ущерб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #пермь #погибший
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