Пассажирка пострадала в ДТП в Березниках

Пермь, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, где пострадала 41-летняя женщина, случилось в Березниках Пермского края рано утром в субботу, 23 декабря.

Водитель автомобиля Chevrolet Aveo превысил скорость и допустил столкновения со столбом, сообщает «АиФ» со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю. Женщине назначили амбулаторное лечение.

Водитель иномарки двигался по улице Карла Маркса со стороны улицы Челюскинцева в направлении улицы Тельмана. Около дома номер четыре по улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно, на месте аварии работали четыре специалиста пожарно-спасательного подразделения МЧС, им пришлось задействовать одну единицу техники для ликвидации последствий случившегося.