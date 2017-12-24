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Происшествия
Пассажирка пострадала в ДТП в Березниках
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    Пассажирка пострадала в ДТП в Березниках

    11:12  24 Декабря 2017  /обновлено: 11:12  24 Декабря 2017
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    Пассажирка пострадала в ДТП в Березниках

    Пермь, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, где пострадала 41-летняя женщина, случилось в Березниках Пермского края рано утром в субботу, 23 декабря.

    Водитель автомобиля Chevrolet Aveo превысил скорость и допустил столкновения со столбом, сообщает «АиФ» со ссылкой на информацию, полученную от пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю. Женщине назначили амбулаторное лечение.

    Водитель иномарки двигался по улице Карла Маркса со стороны улицы Челюскинцева в направлении улицы Тельмана. Около дома номер четыре по улице Карла Маркса произошло дорожно-транспортное происшествие. Как стало известно, на месте аварии работали четыре специалиста пожарно-спасательного подразделения МЧС, им пришлось задействовать одну единицу техники для ликвидации последствий случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пермский край #пострадавшие
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