Три человека погибли в ДТП в Пермском крае

Пермь, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, случившееся недалеко от села Юксеево Пермского края, унесло три жизни. Пять человек пострадали в результате аварии.

В результате аварии погибли три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе и девятилетний ребенок, сообщает «Ura.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме этого пять человек пострадали: пассажир Lada Kalina, водитель и три пассажира УАЗа.

Автомобильная авария с участием легкового автомобиля Lada Kalina и УАЗа «Почты России» произошла в субботу, 23 декабря. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все детали случившегося.