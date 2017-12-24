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Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Пермском крае
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    Три человека погибли в ДТП в Пермском крае

    11:00  24 Декабря 2017  /обновлено: 11:00  24 Декабря 2017
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    Три человека погибли в ДТП в Пермском крае

    Пермь, 24 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, случившееся недалеко от села Юксеево Пермского края, унесло три жизни. Пять человек пострадали в результате аварии.

    В результате аварии погибли три человека: водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе и девятилетний ребенок, сообщает «Ura.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Кроме этого пять человек пострадали: пассажир Lada Kalina, водитель и три пассажира УАЗа.

    Автомобильная авария с участием легкового автомобиля Lada Kalina и УАЗа «Почты России» произошла в субботу, 23 декабря. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все детали случившегося.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пермский край #погибшие
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