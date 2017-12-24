Больше десятка человек пострадали в аварии по дороге с родины Деда Мороза в Коми

Пермь, 24 декабря. В аварии туристического автобуса в Коми, который возвращался из Великого Устюга в Пермь, пострадали 12 человек.

Как сообщил «Интерфаксу» источник в службе транспортного надзора региона, в числе пострадавших четыре ребенка, погибших нет. По предварительной версии, причиной ДТП стала сколькая дорога. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что автобус опрокинулся в районе села Куратово в Сысольском районе в 03:40 по Москве.