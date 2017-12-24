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Больше десятка человек пострадали в аварии по дороге с родины Деда Мороза в Коми
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    Больше десятка человек пострадали в аварии по дороге с родины Деда Мороза в Коми

    9:37  24 Декабря 2017  /обновлено: 9:37  24 Декабря 2017
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    Больше десятка человек пострадали в аварии по дороге с родины Деда Мороза в Коми

    Пермь, 24 декабря. В аварии туристического автобуса в Коми, который возвращался из Великого Устюга в Пермь, пострадали 12 человек.

    Как сообщил «Интерфаксу» источник в службе транспортного надзора региона, в числе пострадавших четыре ребенка, погибших нет. По предварительной версии, причиной ДТП стала сколькая дорога. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

    Ранее региональное ГУ МЧС сообщило, что автобус опрокинулся в районе села Куратово в Сысольском районе в 03:40 по Москве.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дтп #авария #пермь #авто
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