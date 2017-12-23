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Рецидивист напал на мальчика и похитил у него телефоны в Перми
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    Рецидивист напал на мальчика и похитил у него телефоны в Перми

    16:57  23 Декабря 2017  /обновлено: 16:57  23 Декабря 2017
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    Рецидивист напал на мальчика и похитил у него телефоны в Перми

    Пермь, 23 декабря. Неизвестный напал на восьмилетнего мальчика в Индустриальном районе Перми и силой похитил у него два телефона, общая стоимость которых 14 тысяч рублей.

    Родители ребенка обратились за помощью в полицию и сообщили, что нападение произошло около одного из домов по шоссе Космонавтов в дневное время. Сотрудники правоохранительных органов, узнав у мальчика, как выглядел злоумышленник, смогли установить нападавшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

    Полицейские смогли задержать злоумышленника по горячим следам, им оказался 32-летний местный житель, который нигде не работает и ранее был судим. У подозреваемого изъяли похищенные телефоны. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина находится в изоляторе временного содержания.

    Автор: Дарья Смолина
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