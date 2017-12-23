Иномарка перевернулась на трассе в Пермском крае, есть жертвы

Пермь, 23 декабря. Автомобиль Renault Logan перевернулся на трассе Чернушка — Тюш в Пермском крае. В результате опрокидывания погиб человек.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на 23-м километре автодороги Чернушка — Тюш около 11 часов утра в пятницу, 22 декабря. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Мужчина 1960 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы и скончался. По факту автомобильной аварии проводится проверка, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

По информации МВД в Пермском крае было зарегистрировано 91 преступление, полицейские смогли раскрыть 71 преступление, из которых 46 по горячим следам.