«Парма» уступила «Локомотиву-Кубань» в первом четвертьфинале Кубка России по баскетболу

Пермь, 23 декабря. Баскетболисты пермского клуба «Парма» проиграли клубу «Локомотив-Кубань» в матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу.

Встреча завершилась со счетом 57:62 в пользу клуба из Краснодарского края. Лидерами пермского баскетбольного клуба стали Николай Жмако, который набрал 13 очков и сделал восемь подборов, Иван Ухов — 12 очков и четыре передачи, а также Константин Буланов, записавший на свой счет 11 очков. Самым результативным игроком «Локомотива-Кубань» стал Дмитрий Кулагин, он заработал 15 очков.

«Константин Буланов заработал право на два штрафных. Но, к сожалению, Костя[Константин Буланов] был точен только в одной попытке, после чего наши игроки были вынуждены фолить», — сообщает пресс-служба клуба «Парма».

Ответный матч пройдет в Краснодаре в следующую пятницу, 29 декабря.