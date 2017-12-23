Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Маккейн рассказал, как противотанковые ракеты США принесут Украине мир
Спорт
«Парма» уступила «Локомотиву-Кубань» в первом четвертьфинале Кубка России по баскетболу
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Парма» уступила «Локомотиву-Кубань» в первом четвертьфинале Кубка России по баскетболу

    11:18  23 Декабря 2017  /обновлено: 11:18  23 Декабря 2017
    89

    «Парма» уступила «Локомотиву-Кубань» в первом четвертьфинале Кубка России по баскетболу

    Пермь, 23 декабря. Баскетболисты пермского клуба «Парма» проиграли клубу «Локомотив-Кубань» в матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу.

    Встреча завершилась со счетом 57:62 в пользу клуба из Краснодарского края. Лидерами пермского баскетбольного клуба стали Николай Жмако, который набрал 13 очков и сделал восемь подборов, Иван Ухов — 12 очков и четыре передачи, а также Константин Буланов, записавший на свой счет 11 очков. Самым результативным игроком «Локомотива-Кубань» стал Дмитрий Кулагин, он заработал 15 очков.

    «Константин Буланов заработал право на два штрафных. Но, к сожалению, Костя[Константин Буланов] был точен только в одной попытке, после чего наши игроки были вынуждены фолить», — сообщает пресс-служба клуба «Парма».

    Ответный матч пройдет в Краснодаре в следующую пятницу, 29 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #краснодар #пермь #баскетбол
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть