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Автобус насмерть сбил пешехода в Перми
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    Автобус насмерть сбил пешехода в Перми

    11:03  23 Декабря 2017  /обновлено: 11:03  23 Декабря 2017
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    Автобус насмерть сбил пешехода в Перми

    Пермь, 23 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в котором автобус насмерть сбил пешехода, произошло в Перми после полудня в четверг, 21 декабря.

    Автобус двигался по улице Мира в сторону улицы Леонова, сообщают региональные СМИ. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

    Ранее сообщалось, что водитель такси сбил 42-летнюю жительницу Перми, она получила ушибы, и ей назначили амбулаторное лечение. Отметим, что пешеход переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пермь #пешеход #погибший
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