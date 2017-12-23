Автобус насмерть сбил пешехода в Перми

Пермь, 23 декабря. Дорожно-транспортное происшествие, в котором автобус насмерть сбил пешехода, произошло в Перми после полудня в четверг, 21 декабря.

Автобус двигался по улице Мира в сторону улицы Леонова, сообщают региональные СМИ. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте происшествия. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что водитель такси сбил 42-летнюю жительницу Перми, она получила ушибы, и ей назначили амбулаторное лечение. Отметим, что пешеход переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.