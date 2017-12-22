Четыре трамвайных маршрута перейдут на новое расписание в Перми

Пермь, 22 декабря. Изменения будут внесены в расписание четырёх трамвайных маршрутов с начала следующей недели.

Как сообщают в МУП «Пермгорэлектротранс», изменения в маршрутах движения вступят в силу с 25 декабря. Отмечается, что на маршруте №6 будет продлено время работы одного вагона в вечернее время, рейс будет следовать до остановки «АО «Велта».В МУП «Пермгорэлектротранс» отметили:

«На трамвайном маршруте №7 количество вагонов на линии увеличат на одну единицу, а на маршруте №8 на линии будет работать на две единицы больше».

Отмечается, что трамвая №10 будет отправляться не с 17:59 часов вечера, а с 18:08 часов.