Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Собянин назвал Путина настоящим лидером, способным объединить страну
Общество
Четыре трамвайных маршрута перейдут на новое расписание в Перми
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Четыре трамвайных маршрута перейдут на новое расписание в Перми

    20:28  22 Декабря 2017  /обновлено: 20:28  22 Декабря 2017
    926

    Четыре трамвайных маршрута перейдут на новое расписание в Перми

    Пермь, 22 декабря. Изменения будут внесены в расписание четырёх трамвайных маршрутов с начала следующей недели.

    Как сообщают в МУП «Пермгорэлектротранс», изменения в маршрутах движения вступят в силу с 25 декабря. Отмечается, что на маршруте №6 будет продлено время работы одного вагона в вечернее время, рейс  будет следовать до остановки «АО «Велта».В МУП «Пермгорэлектротранс» отметили:

    «На трамвайном маршруте №7 количество вагонов на линии увеличат на одну единицу, а на маршруте №8 на линии будет работать на две единицы больше».

    Отмечается, что трамвая №10 будет отправляться не с 17:59 часов вечера, а с 18:08 часов.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь #расписание
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть