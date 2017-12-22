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Мужчину, совершившего убийство 14 лет назад, будут судить в Перми
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    Мужчину, совершившего убийство 14 лет назад, будут судить в Перми

    15:11  22 Декабря 2017  /обновлено: 15:13  22 Декабря 2017
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    Мужчину, совершившего убийство 14 лет назад, будут судить в Перми

    Пермь, 22 декабря. Уголовное дело в отношении мужчины, совершившего убийство 14 лет назад по мотивам национальной ненависти, передано в суд Перми для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, несовершеннолетний юноша совершил убийство 6 июня 2003 года: он вместе с сообщником около здания фабрики «Гознак» в Индустриальном районе и увидели незнакомого мужчину неславянской внешности, после чего до смерти его избили и скрылись с места преступления. В ведомстве отметили:

    «После этого скрылись с места преступления. От тяжёлых травм в скором времени пострадавший умер».

    Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по мотивам национальной ненависти», однако установить личность преступников не удавалось. В настоящее время материалы уголовного дела в отношении одного из мужчин, обвиняемого в совершении убийства, передано в суд. Его сообщник скончался в 2005 году.

    Автор: Ксения Пудовкина
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