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Иномарка влетела в УАЗ на трассе в Прикамье, есть жертвы
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    Иномарка влетела в УАЗ на трассе в Прикамье, есть жертвы

    14:48  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:49  22 Декабря 2017
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    Иномарка влетела в УАЗ на трассе в Прикамье, есть жертвы

    Пермь, 22 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и автомобиля УАЗ в сегодня днем в Пермском крае.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Пермскому краю, автомобильная авария случилась в четверг, 21 декабря, около 13:50 часов дня на автодороге Кунгур — Соликамск. Автомобиль Fiat Albea под управлением 68-летнего водителя, который не справился с управлением транспортным средством, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ.

    Водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства  аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #пермь #скорая
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