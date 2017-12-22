Иномарка влетела в УАЗ на трассе в Прикамье, есть жертвы

Пермь, 22 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и автомобиля УАЗ в сегодня днем в Пермском крае.

По информации региональных новостных источников со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по Пермскому краю, автомобильная авария случилась в четверг, 21 декабря, около 13:50 часов дня на автодороге Кунгур — Соликамск. Автомобиль Fiat Albea под управлением 68-летнего водителя, который не справился с управлением транспортным средством, выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем УАЗ.

Водитель иномарки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии.