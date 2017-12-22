Маршрутный автобус с пассажирами влетел в светофор в Перми

Пермь, 22 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса в сегодня утром в Перми: общественный транспорт влетел в столб.

По информации региональных новостных источников, авария случилась в пятницу, 22 декабря, утром на перекрестке улиц Стахановской и Баумана: маршрутный автобус №47 при движении со стороны улицы Карпинского в направлении шоссе Космонавтов влетел в светофорную опору.

Одна из пассажиров получила травмы, сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства аварии.