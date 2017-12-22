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Маршрутный автобус с пассажирами влетел в светофор в Перми
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    Маршрутный автобус с пассажирами влетел в светофор в Перми

    13:39  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:40  22 Декабря 2017
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    Маршрутный автобус с пассажирами влетел в светофор в Перми

    Пермь, 22 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса в сегодня утром в Перми: общественный транспорт влетел в столб.

    По информации региональных новостных источников, авария случилась в пятницу, 22 декабря, утром на перекрестке улиц Стахановской и Баумана: маршрутный автобус №47 при движении со стороны улицы Карпинского в направлении шоссе Космонавтов влетел в светофорную опору.

    Одна из пассажиров получила травмы, сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства  аварии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #пермь
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