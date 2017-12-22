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Общество
Синоптики Прикамья предупредили о сильном снегопаде
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    Синоптики Прикамья предупредили о сильном снегопаде

    10:11  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:11  22 Декабря 2017
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    Синоптики Прикамья предупредили о сильном снегопаде

    Пермь, 22 декабря. Синоптики предупреждают жителей Пермского края о сильном снегопаде и морозе.

    Как отмечают представители Гидрометцентра, в предстоящие выходные на территории области  пойдет обильный снег. Инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов сообщает:

    «Антициклон, который долгое время, с конца ноября, существовал над Западной Сибирью и который определял погоду и у нас, разрушается. При этом температура воздуха будет мало отличаться о той, что была на этой неделе».

    Столбик термометра в субботу и воскресенье, 23 и 24 декабря, опустится до минус тринадцати градусов. Однако синоптики отмечают, что похолодание будет кратковременным.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #снегопад #снег
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