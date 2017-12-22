Синоптики Прикамья предупредили о сильном снегопаде

Пермь, 22 декабря. Синоптики предупреждают жителей Пермского края о сильном снегопаде и морозе.

Как отмечают представители Гидрометцентра, в предстоящие выходные на территории области пойдет обильный снег. Инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов сообщает:

«Антициклон, который долгое время, с конца ноября, существовал над Западной Сибирью и который определял погоду и у нас, разрушается. При этом температура воздуха будет мало отличаться о той, что была на этой неделе».

Столбик термометра в субботу и воскресенье, 23 и 24 декабря, опустится до минус тринадцати градусов. Однако синоптики отмечают, что похолодание будет кратковременным.