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Легковушка влетела в столб в Перми, пострадал семилетний ребенок
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    Легковушка влетела в столб в Перми, пострадал семилетний ребенок

    18:50  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:50  21 Декабря 2017
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    Легковушка влетела в столб в Перми, пострадал семилетний ребенок

    Пермь, 21 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Перми: отечественная легковушка влетела в столб, пострадал ребенок.

    По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, автомобильная авария случилась в среду, 20 декабря, около 11:00 часов утра в Дзержинском районе: 41-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ, двигавшийся со стороны улицы Ленина в направлении улицы Хохрякова, врезался в световую опору.

    Семилетний мальчик, который сидел на переднем пассажирском сидении вне детского удерживающего кресла, получил травмы. Сотрудники больницы назначили ему амбулаторное лечение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #пермь
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