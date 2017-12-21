Легковушка влетела в столб в Перми, пострадал семилетний ребенок

Пермь, 21 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Перми: отечественная легковушка влетела в столб, пострадал ребенок.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, автомобильная авария случилась в среду, 20 декабря, около 11:00 часов утра в Дзержинском районе: 41-летний водитель за рулем отечественного автомобиля ВАЗ, двигавшийся со стороны улицы Ленина в направлении улицы Хохрякова, врезался в световую опору.

Семилетний мальчик, который сидел на переднем пассажирском сидении вне детского удерживающего кресла, получил травмы. Сотрудники больницы назначили ему амбулаторное лечение. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.