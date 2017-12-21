Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов трех домов в Перми

Пермь, 21 декабря. Жильцов многоквартирных домов в Малоохтинском районе эвакуировали по одной из версий – из-за утечки газа.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от очевидцев в социальных сетях, эвакуация началась в четверг, 21 декабря, около 18:00 часов вечера на улице Лебедева: из трех домов, расположенных рядом, эвакуировали жителей. Также сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по улице Лебедева на участке от улицы Крупской до Розалии Землячки. Очевидцы пишут в социальных сетях:

«Проезжали, пока еще не было перекрыто. Пожарная, ДПС и много полицейских. Аж страшно стало. Непонятно было, что происходит и что случилось».

К настоящему моменту жителям разрешили вернуться в дома.