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Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов трех домов в Перми
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    Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов трех домов в Перми

    18:42  21 Декабря 2017  /обновлено: 18:43  21 Декабря 2017
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    Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов трех домов в Перми

    Пермь, 21 декабря. Жильцов многоквартирных домов в Малоохтинском районе эвакуировали по одной из версий – из-за утечки газа.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию от очевидцев в социальных сетях, эвакуация началась в четверг, 21 декабря, около 18:00 часов вечера на улице Лебедева: из трех домов, расположенных рядом, эвакуировали жителей. Также сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по улице Лебедева на участке от улицы Крупской до Розалии Землячки. Очевидцы пишут в социальных сетях:

    «Проезжали, пока еще не было перекрыто. Пожарная, ДПС и много полицейских. Аж страшно стало. Непонятно было, что происходит и что случилось».

    К настоящему моменту жителям разрешили вернуться в дома. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #эвакуация
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