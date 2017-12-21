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Директора пермского дома ребенка уволили по инициативе Кузнецовой
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    Директора пермского дома ребенка уволили по инициативе Кузнецовой

    17:23  21 Декабря 2017  /обновлено: 17:24  21 Декабря 2017
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    Директора пермского дома ребенка уволили по инициативе Кузнецовой

    Пермь, 21 декабря. Директора пермского специализированного дома ребенка уволят из-за нарушений.

    Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о переназначении руководителя дома ребенка, так как при проверке были выявлены серьезные нарушения, связанные с уходом за детьми. Детский омбудсмен во время рабочей поездки в Пермь заявила:

    «К сожалению, данное учреждение оставило очень неблагоприятное впечатление и буквально час назад принято решение: будет переназначен руководитель».

    Кроме этого, ситуацию в доме ребенка будет изучать специальная комиссия во главе с заместителем председателя правительства Пермского края Татьяной Абдуллиной.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #кузнецова #пермь #омбудсмен
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