Директора пермского дома ребенка уволили по инициативе Кузнецовой

Пермь, 21 декабря. Директора пермского специализированного дома ребенка уволят из-за нарушений.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о переназначении руководителя дома ребенка, так как при проверке были выявлены серьезные нарушения, связанные с уходом за детьми. Детский омбудсмен во время рабочей поездки в Пермь заявила:

«К сожалению, данное учреждение оставило очень неблагоприятное впечатление и буквально час назад принято решение: будет переназначен руководитель».

Кроме этого, ситуацию в доме ребенка будет изучать специальная комиссия во главе с заместителем председателя правительства Пермского края Татьяной Абдуллиной.