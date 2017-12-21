Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Поставки американского оружия на Украину обострят ситуацию в Донбассе — эксперт
Происшествия
Уголовное дело возбудили по нелегальному приюту «Рассвет» в Прикамье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Уголовное дело возбудили по нелегальному приюту «Рассвет» в Прикамье

    10:15  21 Декабря 2017  /обновлено: 10:15  21 Декабря 2017
    40

    Уголовное дело возбудили по нелегальному приюту «Рассвет» в Прикамье

    Пермь, 21 декабря. Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг ненадлежащего качества в приюте «Рассвет» в Пермском крае.

    По информации пресс-службы следственного управления СКР по Пермскому краю, после выхода в эфир 20 декабря программы «Мужское и женское» на федеральном канале, посвященной приюту «Рассвет», следователи возбудили уголовное дело. В ведомстве отмечают:

    «В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям организатора приюта, должностным лицам территориальных органов Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу».

    Нелегальный приют «Рассвет» в Юсьвенском районе появился 13 лет назад. Основательница приюта призналась, что в приюте скончались 14 человек.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь #рассвет #приют #прикамье
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть