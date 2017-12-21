Уголовное дело возбудили по нелегальному приюту «Рассвет» в Прикамье

Пермь, 21 декабря. Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг ненадлежащего качества в приюте «Рассвет» в Пермском крае.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Пермскому краю, после выхода в эфир 20 декабря программы «Мужское и женское» на федеральном канале, посвященной приюту «Рассвет», следователи возбудили уголовное дело. В ведомстве отмечают:

«В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям организатора приюта, должностным лицам территориальных органов Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу».

Нелегальный приют «Рассвет» в Юсьвенском районе появился 13 лет назад. Основательница приюта призналась, что в приюте скончались 14 человек.