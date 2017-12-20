Девочка получила серьезную травму и потеряла много крови в школе в Прикамье

Пермь, 20 декабря. Девочка получила серьезную травму в одной из школ Пермского края. Ребенок потерял много крови, поэтому ее эвакуировали на самолете санавиации.

По предварительным данным, девочка играла с другими детьми в догонялки и ударилась грудной клеткой об дверь. Ударившись, она порвала себе легкое, сообщают местные СМИ. Ребенка ждали на борту вертолета хирурги со специальным оборудованием, чтобы произвести все необходимые действия для спасения школьницы.

«Выполнена экстренная эндоскопическая операция — зашита рана на легком, произведена остановка кровотечения», — цитирует «В курсе.ру» пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.

На данный момент здоровью девочки ничего не угрожает. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.