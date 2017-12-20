Пермские автовладельцы застряли в пробках из-за снегопада

Пермь, 20 декабря. Сильный снегопад обрушился на Пермь, и на дорогах города образовались пробки. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» в городе загруженность дорог составила девять баллов.

Скорость движения на главных дорогах Перми составила пять километров в час, автомобили с трудом двигались по проспекту Комсомольский и улице Куйбышева, сообщают региональные СМИ. По состоянию на 21.30 по местному времени движение также остается затруднительным: скорость движения по проспекту Комсомольский составляет 20 километров в час, а на участке от улиц Глеба Успенского до Монастырской по улице Куйбышева в сторону реки Кама — десять километров в час.

Напомним, что в течение недели, согласно данным Гидрометцентра России, в Перми ожидается снегопад, при этом днем будет от минус пяти до минус восьми.