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Пермские автовладельцы застряли в пробках из-за снегопада
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    Пермские автовладельцы застряли в пробках из-за снегопада

    19:36  20 Декабря 2017  /обновлено: 19:37  20 Декабря 2017
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    Пермские автовладельцы застряли в пробках из-за снегопада

    Пермь, 20 декабря. Сильный снегопад обрушился на Пермь, и на дорогах города образовались пробки. Согласно сервису «Яндекс.Пробки» в городе загруженность дорог составила девять баллов.

    Скорость движения на главных дорогах Перми составила пять километров в час, автомобили с трудом двигались по проспекту Комсомольский и улице Куйбышева, сообщают региональные СМИ. По состоянию на 21.30 по местному времени движение также остается затруднительным: скорость движения по проспекту Комсомольский составляет 20 километров в час, а на участке от улиц Глеба Успенского до Монастырской по улице Куйбышева в сторону реки Кама — десять километров в час.

    Напомним, что в течение недели, согласно данным Гидрометцентра России, в Перми ожидается снегопад, при этом днем будет от минус пяти до минус восьми.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #пермь #пробки
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