Трехлетний мальчик, сломав руку, скончался в больнице Пермского края

Пермь, 20 декабря. Трехлетний ребенок сломал руку, и его доставили в медицинское учреждение, где ребенку наложили гипс. Спустя несколько недель ребенок умер в реанимации. Трагедия произошла в Пермском крае.

Ребенок жил в Центре помощи детям, его мама подписала договор согласно которому мальчик будет жить в Центре до конца этого года. Женщина хотела найти работу и жилье, чтобы надлежащим образом исполнять свои родительские обязанности, сообщает «59.ru».

Ребенок играл с другими детьми и сломал руку, его сразу же доставили в больницу, однако не было поводов для беспокойства. Ребенок ходил на прием, и все было спокойно, но за два дня до очередного приема к врачу малышу резко стало плохо, его доставили в больницу. По словам министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева, трехлетний мальчик скончался от тяжелого инфекционного осложнения — остеомиелита.

По информации региональных СМИ, было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».