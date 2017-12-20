Министр связи Пермского края подал в отставку

Пермь, 20 декабря. Министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров подал в отставку: он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

О том, что покинет свой пост Павел Шевыров, стало известно в среду, 20 декабря. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании правительства региона. Он отметил, что Павел Шевыров написал заявление об увольнении из-за семейных обстоятельств, сообщает «Коммерсантъ».

«Решетникову не придется срочно искать замену уволившемуся. По рекомендации Шевырова, минсвязи пока в статусе исполняющего обязанности возглавил замминистра Игорь Никитин», — приводит «Ura.ru» слова собеседника агентства.

Напомним, что Павел Шевыров занимал пост министра информационного развития и связи региона с февраля этого года. До этого он работал в департаменте информационных технологий Москвы.