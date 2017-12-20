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Министр связи Пермского края подал в отставку
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    Министр связи Пермского края подал в отставку

    15:12  20 Декабря 2017  /обновлено: 15:12  20 Декабря 2017
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    Министр связи Пермского края подал в отставку

    Пермь, 20 декабря. Министр информационного развития и связи Пермского края Павел Шевыров подал в отставку: он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

    О том, что покинет свой пост Павел Шевыров, стало известно в среду, 20 декабря. Об этом сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на заседании правительства региона. Он отметил, что Павел Шевыров написал заявление об увольнении из-за семейных обстоятельств, сообщает «Коммерсантъ».

    «Решетникову не придется срочно искать замену уволившемуся. По рекомендации Шевырова, минсвязи пока в статусе исполняющего обязанности возглавил замминистра Игорь Никитин», — приводит «Ura.ru» слова собеседника агентства.

    Напомним, что Павел Шевыров занимал пост министра информационного развития и связи региона с февраля этого года. До этого он работал в департаменте информационных технологий Москвы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #министр
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