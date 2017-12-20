Пермячка ударила ножом возлюбленного из ревности

Пермь, 20 декабря. Девушка ударила сожителя ножом из ревности. Инцидент произошел в одной из квартир дома по улице Мира в Перми.

Девушка 1996 года рождения и ее сожитель 1979 года рождения распивали спиртные напитки, после чего у них возникла ссора из-за ревности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Девушка взяла нож и ударила возлюбленного в живот, мужчина был доставлен в больницу. Злоумышленницу задержали, и она находится в изоляторе временного содержания. Возбудили уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Отмечается, что на территории Пермского края была зарегистрировано 92 преступления 19 декабря. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли 92 преступления, 51 из которых — по «горячим следам».