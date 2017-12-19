Платные парковки в Перми принесли в городской бюджет более 30 млн рублей

Пермь, 19 декабря. Платные парковки функционируют в центре Перми уже на протяжении полутора лет, и они принесли в бюджет города более 30 миллионов рублей.

Система платных парковок в Перми была введена в августе прошлого года в тестовом режиме, однако с октября она начала работать полноценно. По словам заместителя главы администрации Перми Анатолия Дашкевича, основная цель создания платных парковок — сделать движение транспорта в центре города комфортным: уменьшить количество машин, которые хаотично припаркованы, и мешают движению транспорта, а также снизить уровень заторов.

«Главный положительный эффект от введения платной парковки — это существенное изменение характера использования парковок в пределах улично-дорожной сети», — приводит пресс-служба администрации Перми слова Анатолия Дашкевича.

Отмечается, что усилили контроль оплаты платной парковки. В текущем году количество выносимых постановлений об административном правонарушении по факту неуплаты платной парковки увеличилось в несколько десятков раз: за 11 месяцев работы было выписано почти 65 тысяч постановлений.