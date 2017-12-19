Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Воронежской области увеличилась почти на 3%
Общество
Платные парковки в Перми принесли в городской бюджет более 30 млн рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Платные парковки в Перми принесли в городской бюджет более 30 млн рублей

    19:22  19 Декабря 2017  /обновлено: 19:22  19 Декабря 2017
    32

    Платные парковки в Перми принесли в городской бюджет более 30 млн рублей

    Пермь, 19 декабря. Платные парковки функционируют в центре Перми уже на протяжении полутора лет, и они принесли в бюджет города более 30 миллионов рублей.

    Система платных парковок в Перми была введена в августе прошлого года в тестовом режиме, однако с октября она начала работать полноценно. По словам заместителя главы администрации Перми Анатолия Дашкевича, основная цель создания платных парковок — сделать движение транспорта в центре города комфортным: уменьшить количество машин, которые хаотично припаркованы, и мешают движению транспорта, а также снизить уровень заторов.

    «Главный положительный эффект от введения платной парковки — это существенное изменение характера использования парковок в пределах улично-дорожной сети», — приводит пресс-служба администрации Перми слова Анатолия Дашкевича.

    Отмечается, что усилили контроль оплаты платной парковки. В текущем году количество выносимых постановлений об административном правонарушении по факту неуплаты платной парковки увеличилось в несколько десятков раз: за 11 месяцев работы было выписано почти 65 тысяч постановлений.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь #платные парковки
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть