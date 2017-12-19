Женская и мужская сборные России по баскетболу сыграют в Перми

Пермь, 19 декабря. Ближайшие домашние матчи женской и мужской сборных России по баскетболу пройдут в Перми.

Женская сборная России встретится со сборной Албании 14 февраля следующего года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2019 года, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола. Девушки уже одержали две победы: выиграли у сборной Литвы со счетом 64:62 и разгромили сборную Албании со счетом 37:122.

Мужская сборная проведет матч третьего тура отборочного турнира Кубка мира 2019 года со сборной Боснии и Герцеговины в Перми 25 февраля 2018 года. Напомним, мужчины уступили боснийцам со счетом 81:76 и выиграли у Бельгии — 76:69. Отметим, обе встречи пройдут в универсальном дворце спорта «Молот», который находится по адресу улица Лебедева, 13.