Пожарные спасли 16 человек из горящего дома в Перми

Пермь, 19 декабря. Пожар произошел в пятиэтажном доме, расположенном на улице Барамзиной в Перми, во вторник, 19 декабря. Специалисты спасли 16 человек из горящего дома.

Трех человек спасли с помощью автолестницы, 13 человек, из которых два ребенка 2011 и 2015 годов рождения, были эвакуированы с помощью спасательных устройств звеньями ГДЗС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Еще 40 человек смогли самостоятельно покинуть дом до приезда спасателей, пострадавших нет.

На месте пожара работали 38 человек, они смогли потушить пламя за четыре минуты. По словам соседей, в одной из квартир распивали спиртные напитки, а затем произошел пожар. Площадь возгорания составила три квадратных метра. На данный момент проводится проверка, по предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.