Пермь, 19 декабря. Жительницу Пермского края наказали за жестокое обращение с дочерью-инвалидом: она получила 232 часа обязательных работ.

У женщины подрастает 16-летняя дочь, у которой есть задержка психического развития. Девочка часто оставалась одна дома, ее мать не исполняла свои родительские обязанности должным образом в период с октября прошлого года по май этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Женщина не жила с ребенком, злоупотребляла алкоголем, она пила, в том числе и в присутствии своей несовершеннолетней дочери.

Мать не обеспечивала ребенка материально, а также не платила за коммунальные услуги, в связи с этим электричество и газ были отключены, и не было возможности приготовить пищу ребенку. На данный момент подростка забрали, девочка находится на полном государственном обеспечении.