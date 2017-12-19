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Жительницу Пермского края наказали за жестокое обращение с дочерью-инвалидом
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    Жительницу Пермского края наказали за жестокое обращение с дочерью-инвалидом

    15:21  19 Декабря 2017  /обновлено: 15:22  19 Декабря 2017
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    Жительницу Пермского края наказали за жестокое обращение с дочерью-инвалидом

    Пермь, 19 декабря. Жительницу Пермского края наказали за жестокое обращение с дочерью-инвалидом: она получила 232 часа обязательных работ.

    У женщины подрастает 16-летняя дочь, у которой есть задержка психического развития. Девочка часто оставалась одна дома, ее мать не исполняла свои родительские обязанности должным образом в период с октября прошлого года по май этого года, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Женщина не жила с ребенком, злоупотребляла алкоголем, она пила, в том числе и в присутствии своей несовершеннолетней дочери.

    Мать не обеспечивала ребенка материально, а также не платила за коммунальные услуги, в связи с этим электричество и газ были отключены, и не было возможности приготовить пищу ребенку. На данный момент подростка забрали, девочка находится на полном государственном обеспечении.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #пермский край #родители
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