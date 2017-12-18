Дети съезжают с ледяной горки под колеса машин в Перми
Пермь,18 декабря. Жители Перми обеспокоены ситуацией с изменением схемы движения автомобилей у строящегося ледового городка: дети скатываются с горки прямо под колеса машин.
Житель Перми опубликовал видео, на котором видно, как дети с горки вылетает на проезжую часть под колеса автомобилей.
Данная ситуация сложилась ввиду изменения схемы движения на время строительства ледового городка. Администрация города соответствующую информацию опубликовала на официальном сайте. В пресс-службе отмечают:
«Городок у ДКЖ не принят комиссией, процесс сооружения ещё идёт, и не все элементы конструкций (в том числе и элементы безопасности) установлены».