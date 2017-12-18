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Общество
Дети съезжают с ледяной горки под колеса машин в Перми
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    Дети съезжают с ледяной горки под колеса машин в Перми

    17:56  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:56  18 Декабря 2017
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    Дети съезжают с ледяной горки под колеса машин в Перми

    Пермь,18 декабря. Жители Перми обеспокоены ситуацией с изменением схемы движения автомобилей у строящегося ледового городка: дети скатываются с горки прямо под колеса машин.

    Житель Перми опубликовал видео, на котором видно, как дети с горки вылетает на проезжую часть под колеса автомобилей.

    Данная ситуация сложилась ввиду изменения схемы движения на время строительства ледового городка. Администрация города соответствующую информацию опубликовала на официальном сайте. В пресс-службе отмечают:

    «Городок у ДКЖ не принят комиссией, процесс сооружения ещё идёт, и не все элементы конструкций (в том числе и элементы безопасности) установлены».

    Автор: Ксения Пудовкина
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