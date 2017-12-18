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Иномарка сбила садившуюся в трамвай девушку в Перми
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    Иномарка сбила садившуюся в трамвай девушку в Перми

    16:18  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  18 Декабря 2017
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    Иномарка сбила садившуюся в трамвай девушку в Перми

    Пермь, 18 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Перми: иномарка сбила девушку, которая шла от остановки к трамваю.

    Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Перми, инцидент произошел в субботу, 17 декабря, около 14:00 часов дня в районе дома № 39, расположенного на улице Мира в Индустриальном районе. Иномарка под управлением 37-летнего мужчины сбила 27-летнюю девушку, которая шла от остановки к трамваю.

    Пешеход получила травмы, после осмотра медиков ей назначили амбулаторное лечение. В настоящее время в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #пермь
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