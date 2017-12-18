Иномарка сбила садившуюся в трамвай девушку в Перми

Пермь, 18 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Перми: иномарка сбила девушку, которая шла от остановки к трамваю.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Перми, инцидент произошел в субботу, 17 декабря, около 14:00 часов дня в районе дома № 39, расположенного на улице Мира в Индустриальном районе. Иномарка под управлением 37-летнего мужчины сбила 27-летнюю девушку, которая шла от остановки к трамваю.

Пешеход получила травмы, после осмотра медиков ей назначили амбулаторное лечение. В настоящее время в отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют обстоятельства ДТП.