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Беременная двойней женщина скончалась в перинатальном центре в Перми
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    Беременная двойней женщина скончалась в перинатальном центре в Перми

    13:41  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:41  18 Декабря 2017
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    Беременная двойней женщина скончалась в перинатальном центре в Перми

    Пермь, 18 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось на минувшей неделе в Пермском краевом перинатальном центре: беременная двойней женщина скончалась.

    Женщину с высокой степенью риска госпитализировали в медицинское учреждение, где сотрудники больницы вели круглосуточное наблюдение за ее состоянием. Однако спасти женщину и двоих детей не удалось. Пермский краевой Минздрав отмечает:

    «Факт смерти роженицы подтверждён. По данному происшествию проводится объективный разбор, которым лично занимается и.о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев».

    В настоящее время приводится проверка обстоятельств случившегося ЧП. Известно, что в краевой клинической больнице ожидаются кадровые перестановки.

    Автор: Ксения Пудовкина
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