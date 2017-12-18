Беременная двойней женщина скончалась в перинатальном центре в Перми

Пермь, 18 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось на минувшей неделе в Пермском краевом перинатальном центре: беременная двойней женщина скончалась.

Женщину с высокой степенью риска госпитализировали в медицинское учреждение, где сотрудники больницы вели круглосуточное наблюдение за ее состоянием. Однако спасти женщину и двоих детей не удалось. Пермский краевой Минздрав отмечает:

«Факт смерти роженицы подтверждён. По данному происшествию проводится объективный разбор, которым лично занимается и.о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев».

В настоящее время приводится проверка обстоятельств случившегося ЧП. Известно, что в краевой клинической больнице ожидаются кадровые перестановки.