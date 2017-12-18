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Общество
Несколько электричек в Прикамье отменят в новогодние праздники
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    Несколько электричек в Прикамье отменят в новогодние праздники

    12:59  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:59  18 Декабря 2017
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    Несколько электричек в Прикамье отменят в новогодние праздники

    Пермь, 18 декабря. Расписание электричек в Пермском крае изменится во время новогодних каникул.

    Несколько пригородных поездов в грядущие новогодние праздники перестанут курсировать, сообщила пригородная компания.

    В соответствии с изменениями, 31 декабря 5 января и 7 января не будут ходить электричка №7194 сообщением Пермь-2 – Кунгур и №7193 сообщением Кунгур – Пермь-2. Также с 30 декабря по 8 января отменяется выезд поезда №7121 Кукуштан - Пермь-2. Поезд №6220 сообщением Пермь-2 - Комарихинская и поезд №6223 не будет ходить 30 и 31 декабря, 6 января и 7 января.

    Кроме этого, сообщается, что электричка №7182 Чусовская – Теплая Гора не выйдет на линию 31 декабря, 5 января и 7 января. А электричка №7181 Теплая Гора - Чусовская не будет курсировать 1, 6 и 8 января. Также электричка №7184 Чусовская – Пашия отменяется на 8 января и №7183 Пашия - Чусовская на 9 января.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #электричка
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