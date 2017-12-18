Несколько электричек в Прикамье отменят в новогодние праздники

Пермь, 18 декабря. Расписание электричек в Пермском крае изменится во время новогодних каникул.

Несколько пригородных поездов в грядущие новогодние праздники перестанут курсировать, сообщила пригородная компания.

В соответствии с изменениями, 31 декабря 5 января и 7 января не будут ходить электричка №7194 сообщением Пермь-2 – Кунгур и №7193 сообщением Кунгур – Пермь-2. Также с 30 декабря по 8 января отменяется выезд поезда №7121 Кукуштан - Пермь-2. Поезд №6220 сообщением Пермь-2 - Комарихинская и поезд №6223 не будет ходить 30 и 31 декабря, 6 января и 7 января.

Кроме этого, сообщается, что электричка №7182 Чусовская – Теплая Гора не выйдет на линию 31 декабря, 5 января и 7 января. А электричка №7181 Теплая Гора - Чусовская не будет курсировать 1, 6 и 8 января. Также электричка №7184 Чусовская – Пашия отменяется на 8 января и №7183 Пашия - Чусовская на 9 января.